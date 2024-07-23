6 أصناف أمنية تداهم "شقة دعارة" في الغدير.. عراقيون وعراقيات وأجانب

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة من قيادة شرطة بغداد قسم بغداد الجديدة مع مفارز الفوج التكتيكي وسرية سوات مع دوريات فوج طوارئ السابع مع استخبارات القسم مع استخبارات الفوج وحسب التوجيهات بمتابعة وغلق جميع صالات القمار وبيع الخمور والفنادق والاماكن المشبوهة، باشرت وحسب المعلومات المتوفرة ضمن منطقة الغدير بوجود شقة تستخدم للدعارة ولعب القمار والخمر وعلى الفور تم مداهمتها".وأوضحت أن "الحصيلة كانت القاء القبض على 8 عراقيين مخالفين، و3 نساء دعارة عراقيات، و2 مخالفين لشروط الاقامة (فلسطيني وباكستاني)، وتم تسليم جميع المخالفين الى مركز شرطة بغداد الجديدة".