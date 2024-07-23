سماع انفجار بمنزل في بغداد.. مصدر أمني يروي ما وجدوه في الداخل

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، انه "سمع دوي انفجار صادر من احد المنازل ضمن منطقة الملحانية في بغداد"، مشيرا الى انه "بعد التوجه الى المكان اتضح انفجار رمانة يدوية اثناء العبث بها داخل كراج المنزل".وبين أن "الانفجار اسفر عن مقتل الشخص والذي يعمل منتسبا في الرد السريع بوزارة الداخلية"، مشيرا الى "استدعاء خبير المتفجرات بعد العثور على رمانات اخرى بالكراج وتم رفعها ورفع الجثة".