اعتقال متهم بطعن شقيقاته إثر خلافات عائلية شمال شرقي بغداد

وقال إعلام شرطة بغداد/ الرصافة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث طعن امرأتين ضمن منطقة حي البساتين على الفور توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة ب(قسم شرطة الشعب ومركز شرطة سومر) وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى إلى محل الحادث وتبين اصابة امرأتين بعدة طعنات من قبل شقيقهن اثر خلافات عائلية ولاذ بالفرار".وأضافت أنه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التوصل إلى الجاني وتحديد مكان تواجده ضمن منطقة الفصل والقبض عليه بعد مطاردته، ليتم إيداعه التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".