هل سيتوحد العراقيون لاخراج القوات الأميركية وسط تحديات داعش والتوسع الصهيوني؟

السومرية نيوز - امني

تُجري بغداد مفاوضات مع واشنطن حول مستقبل الوحدة الأمريكية في العراق.

وتسعى الحكومة العراقية إلى أن يبدأ التحالف الأجنبي بسحب قواته في أيلول من هذا العام، بينما يصر البنتاغون على الاحتفاظ ببعض عسكرييه في مهمة استشارية.

وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط أنطون مارداسوف، "في الواقع، الحديث يدور عن تقويم مستمر للوضع الأمني، والحفاظ على اتفاقية الإطار الاستراتيجي للعام 2008 بين العراق والولايات المتحدة وتعميق التدابير الأمنية الثنائية".

وأضاف "لا توجد وحدة حول مسألة انسحاب القوات الأمريكية، حتى بين القوى السياسية داخل البرلمان العراقي"، لافتا ان "هذه القوى تفهم ان جيداً أن النشاط الصهيوني قد يتزايد، مع اجلاء القوات المسلحة الأمريكية، ناهيكم بنشاط تنظيم داعش، الذي يواصل القيام بعمليات قتالية بشكل دائم".

وتابع ان "التركيز على انسحاب 2500 أمريكي ليس مصادفة، إنما لتأكيد التضامن مع قطاع غزة".