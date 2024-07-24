تحرير طفلة مختطفة والقبض على عصابة للخطف شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة المتهمين بجرائهم الخطف وبعد استحصال اوامر القبض القضائية وبعملية نوعية، تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف استخبارات وامن/قيادتنا بالاشتراك مع مفرزة من (جهاز الامن الوطني، مكتب استخبارات الحرية)، من تحرير مختطفة تبلغ من العمر (١٢) عام والقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من اربعة متهمين (خاطفيها) بينهم "إمرأة"، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستدراجهم لكمين محكم نصب لهم واعتقالهم جميعاً ضمن منطقة زيونة "شارع الربيعي" بجانب الرصافة وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".وأضافت: "هذا ونهيب بالمواطنين الكرام المتضررين من تلك الاعمال الاجرامية، التبليغ عن أية حالة خطف والاتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بخلية مكافحة الخطف في قيادة عمليات بغداد (07716717771) مع ضمان عدم كشف هوية المتصل والمعلومات التي ادلى بها".