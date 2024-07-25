استهداف محيط قاعدة عين الأسد بصاروخين

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باستهداف محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بصاروخين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة عين الأسد تعرض، مساء اليوم، للاستهداف من خلال صاروخين".

وأضاف أنه "تجري عملية تفتيش بحثا عن منطقة التنفيذ"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.