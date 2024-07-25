"فاجعة" في الأنبار.. شخص يقتل عائلته رميا بالرصاص

أفاد مصدر أمني، بقيام شخص بقتل أفراد عائلته رميا بالرصاص في محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم شخص على قتل افراد عائلته المكونة من سبعة أشخاص بينهم نساء مستخدما سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة العنكور في الانبار".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الاولية ان الشخص يتعاطى المخدرات"، مشيرا الى أن "الاجهزة الامنية تجري البحث عنه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.