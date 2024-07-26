أب يقتل ولده.. ماذا يحصل في الأربجية بنينوى؟

السومرية نيوز – امني

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى بالعراق، عن تفاصيل جريمة قتل، بعد 5 ساعات على وقوعها، فيما أكدت إلقاء القبض على الجاني واعترافه بفعلته.

وذكرت قيادة شرطة نينوى في بيان، اطلعت عليه السومرية نيوز، أن "إخبارا وردت عن وجود جثة لشاب في مكب نفايات في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وجرى تشكيل فريق عمل للتحقيق بالحادث من قبل قسم شرطة (أبي تمام)، وقسم مكافحة الإجرام وشعبة الاستخبارات".

وأضافت أنه "بعد إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة والمعلومات وتتبع كاميرات المراقبة، تم كشف الجريمة خلال خمس ساعات من وقوعها والتوصل إلى هوية القاتل".

وأوضحت الشرطة، أن "القاتل كان والد المجني عليه، فبعد مجابهته بالأدلة والبراهين اعترف بقيامه بقتل ولده بواسطة الخنق داخل المنزل بمنطقة (الأربجية) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، بسبب مشكلات وخلافات عائلية، ومن ثم حمله بداخل حاوية ونقله إلى مكب النفايات لإخفاء معالم الجريمة".