السومرية نيوز – امني

اعلن جهاز الامن الوطني، عن ضبط 200 حبة كبتاجون داخل أكياس رز في بغداد، فيما أشار الى تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف الأشرف تمكنت وبعد استحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة مخدرات دولية والقبض على 3 متهمين من أفرادها وضبط 200 ألف حبة مخدرة نوع "كبتاجون" ببغداد".

وأضاف ان "العملية جرت بعد جهدٍ استخباري ومتابعة خط سير شبكة المخدرات الذي أفضى إلى كشف أساليب التهريب المبتكرة المتمثلة بإخفاء المواد المخدرة في داخل إطار عجلات الحمل وأكياس الرز ليتم توزيعها على المروجين".