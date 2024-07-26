مقتل 726 شخصاً في العراق خلال 6 أشهر

السومرية نيوز – امني

أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، أن قوات بلاده قتلت 94 إرهابيا في الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذت شمالي العراق وسوريا.



وقال آق تورك في إحاطة إعلامية إن "القوات المسلحة تواصل دون انقطاع مكافحة جميع أنواع التهديدات والمخاطر بما في ذلك التنظيمات الإرهابية "PKK" وأذرعه و"غولن" و"داعش".

وأضاف أن "القوات المسلحة تمكنت من قتل 1521 عنصرا من الـPKK منذ مطلع العام، بينهم 726 شمال العراق".

وفيما يخص أمن الحدود، قال آق تورك إن "قوات حرس الحدود ألقت القبض على 395 شخصا، 8 منهم أعضاء في تنظيمات إرهابية، خلال محاولتهم اجتياز حدود البلاد بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية".