ليس لديهم سمات دخول رسمية.. القبض على 33 باكستانياً في بغداد

السومرية نيوز – امن



القت قيادة شرطة الرصافة اليوم الجمعة 26 تموز/ يوليو 2024، القبض على 33 باكستانياً اثناء دخولهم الى مرقد الحضرة القادرية.



وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "شرطة الرصافة القت القبض على 33 شخصا يحملون الجنسية الباكستانية ليس لديهم سمات دخول رسمية، اثناء دخولهم الى مرقد الحضرة القادرية".



وجاء ذلك، بعد اعلان الحكومة الباكستانية عن اختفاء نحو 50 ألف باكستاني في العراق خلال زيارة شهر محرم الحرام، دون تحديد الفترة التي اختفوا فيها.