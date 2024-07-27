النيران تشتعل بباخرة عسكرية في مياه البصرة

وقال مراسل السومرية ان الحريق اندلع بباخرة تابعة لوزارة الدفاع العراقية متروكة ومتوقفة عن الخدمة في ميناء المعقل وسط البصرة، فيما لم تتوفر بعد معلومات كافية عن أسباب الحريق وحجم الخسائر.