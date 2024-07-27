وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تمكنت من كشف حادث وفاة امرأة مسنة بعد العثور على جثتها مرمية تحت الأشجار في ناحية الرشيد الجنوبي.وأضافت انه "بعد إحالة الأوراق التحقيقية للقضية الى مكتب المحمودية لمكافحة الاجرام وإنكار المتهم سائق العجلة وبعد التعمق بالتحقيق معه انهار واعترف بقيامه بدهس المجني عليها بواسطة عجلته تحت جسر الجادرية".وأشارت الى انه "قام بإركابها في عجلته بحجة نقلها للمستشفى لإسعافها ليقوم بعد ذلك برميها في منطقة نائية ضمن قضاء المحمودية وبقيت مرمية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم الهروب بعجلته باتجاه بغداد".ويعد ملف انقاذ المدهوسين ملفًا جدليا في العراق، حيث يخشى أصحاب العجلات من انقاذ المدهوسين سواء كانوا هم من دهسوهم ام وجدوهم في الشارع ويحاولون انقاذهم، حيث ان أي محاولة انقاذ ستورطهم بمساءلات قانونية وعشائرية تحديدًا، مايدفع العديد الى الهرب.