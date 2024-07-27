بمناطق متفرقة ببغداد.. اغلاق قاعتي "كوفي شوب" ومخزن كحول وضبط مخالفين

وذكرت القيادة في بيانو ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية متمثلة بالفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، شرطة نجدة الكرادة، مركز شرطة العلوية، مديرية الأمن السياحي) عمليات التفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم والكوفيات وغلق الغير مجازة منها".وأضافت، انه "تم غلق قاعتين اثنتين "كوفي شوب" غير مجازتين ومخزن لبيع المشروبات الكحولية واعتقال شخصين اثنين مخالفين للضوابط والشروط المعمول بها اصوليا بداخله"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي".