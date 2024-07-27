مقتل شخص باطلاق نار في بغداد

أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص باطلاق نار شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "فتح مسلح مجهول الهوية نيران سلاحه نوع مسدس باتجاه مواطن مدني ضمن منطقة كراج الامانة ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونصبت سيطرات وتمكنت من القبض على القاتل في احدى مناطق الكرادة".