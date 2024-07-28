الخارجية توضح بشأن "اختفاء 50 الف باكستاني" في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تابعنا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق"، مشيرة الى اجراء "اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلاً بوزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها".وبينت ان "ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح وسنقوم باستدعاء الوسيلة الإعلامية التي نشرت الخبر غير الدقيق للتحقيق في الأمر".وفي وقت سابق، أوضح وزير الشؤون الدينية الباكستاني وجود التباس في نقل المعلومة عن لسانه، مشيرا في تغريدة الى انه "التقيت قبل أيام بسفير دولة العراق في باكستان حامد عباس لفتة، والذي أخبرني بتخلف 50 ألف زائر باكستاني عن العودة إلى بلادهم، وبقائهم في العراق للبحث عن لقمة العيش".وبين ان "تصريحه اخرج عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان، وهذا العدد 50 الفا هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط، وانهم لم يختفوا وانما تخلفوا عن العودة فقط".وأشار الى ان "هؤلاء ذهبوا عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني، ولكن ما حصل أن هذه الشركات لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول في العراق".