القبض على شخص اغتصب شابا بالاشتراك مع 10 اشخاص في بغداد

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان قوة أمنية القت القبض على شخص أقدم على استدراج واغتصاب شاب - تولد 1998 - في احدى ازقة منطقة كسرة وعطش في مدينة الصدر، بالاشتراك مع 10 اشخاص حسب ادعاء الشاب المغتصَب.ولفت الى انه تم إيداع الشاب المغتصِب (الفاعل)، والمغتصَب (المفعول به) بالتوقيف واتخاذ الاجراءات الاصولية بحقهما، مشيرا إلى أن القوات الامنية تجري عملية تحقيق وتحر للتوصل الى بقية المتهمين من اجل اعتقالهم.