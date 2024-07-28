ضبط كمية من الأدوية المهربة تجاوزت الـ30 طناً في ثلاث محافظات

السومرية نيوز – امني

اعلن جهاز الأمن الوطني، عن ضبط أكثر من 30 طناً من الأدوية المهربة في ثلاث محافظات.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط دار يستخدم لخزن أدوية ومواد طبية بصورة مخالفة"، مبينا انه "جرى متابعة خط سير إحدى العجلات بعد نقلها للأدوية من دار إلى مذخر لغرض خزنها، وبعد جمع المعلومات والأدلة الكافية تم القبض على متهمين إثنين ومصادرة نحو (116) ألف علبة دوائية داخل الدار".

وأضاف "كما تمكنت مفارزنا في محافظة صلاح الدين من ضبط بناية مكونة من 13 غرفة بداخلها نحو 30 طناً من الأدوية المهربة والمخالف خزنها للضوابط الصحية ومنها تم استخراجه من (الصحيات)".

وفي محافظة نينوى، ذكر الجهاز انه "تم ضبط مخزنين مخالفين لخزن الأدوية بداخلهما اكثر من 75 ألفاً من الحبوب الدوائية الممنوعة، كما جرى ضبط عجلة تحتوي على نحو 140 ألف علبة دوائية حاول سائقها ومن يرافقه إخفاءها تحت صناديق من مادة الموز، ليتم مصادرة الأدوية والقبض على الشخصين"، موضحا انه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".