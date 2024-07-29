تفاصيل جديدة عن ملف انسحاب قوات التحالف‎

ويذهب البعض تجاه ضرورة التمسك بالمسارات الدبلوماسية لوضع الحلول المطلوبة، بعيداً عن الضربات التي تستهدف المواقع التي تتمركز بها قوات التحالف، وذلك لتعضيد الاستقلال السياسي والامني والعمل على تحقيق التنمية، عبر مفاوضات قوية مثمرة يتمكن العراق من فرض شروطه فيها.