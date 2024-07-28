استدراج وقتل: قصة محمد وصديقه الخائن‎

في بغداد.. جريمة قتل جديدة راح ضحيتها عامل بناء استدرج من قبل احد اصدقائه بحجة انجاز عمل داخل داره.محمد الذي كان على ابواب الزواج انتهت حياته بلحظة، ليطالب ذووه بالقصاص من المجرمين الذين تبين بانهم عصابة في النهاية.