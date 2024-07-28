القبض على إرهابي "داعشي" غربي بغداد

وقال اعلام قيادة العمليات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال عمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الامنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من (مكتب استخبارات الخضراء) واثناء اجراء ممارسة امنية وتدقيق حاسبة بيانات المطلوبين، من القاء القبض على متهم بالارهاب، "ينتمي الى عصابات داعش الارهابية" ضمن قاطع المسؤولية في منطقة "العامرية" بجانب الكرخ".وأضاف: "تم تسليم الإرهابي إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقه".