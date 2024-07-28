مقتل مواطن بهجوم مسلح في ميسان

أفاد مصدر امني، مساء الأحد، بمقتل مواطن بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطنا قتل نتيجة تعرضه لهجوم مسلح من قبل مجهولين ضمن قضاء المجر الكبير في ميسان".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.