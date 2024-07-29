اعتقال سارق "بالتنويم المغناطيسي" في منطقة الغدير ببغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة السابع القى القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال (عملة اجنبية) من احدى المواطنات عن طريق التنويم المغناطيسي ضمن منطقة الغدير".وأضاف ان "عملية القبض تمت بعد استنجاد طالبة النجدة بالمفرزة ليتم تفتيش المنطقة والقبض عليه وتسليمه إلى مركز الشرطة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".