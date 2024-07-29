محاكمة عسكرية لضباط ومنتسبين في وزارة الدفاع

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان وزير الدفاع احال مدير مديرة الشؤون الطبية السابق إلى المحكمة العسكرية مع مدير مستشفى الحسين السابق وضابط برتبة عميد ونقيب وثلاثة منتسبين على خلفية تزوير قرار اللجان الطبية.