العراق يحكم على مطربة سورية بالحبس

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "القضاء أصدر حكما على المدانة (رحاب محمد) الملقبة (انجي فرح) سورية الجنسية تعمل مطربة، بالحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر ويوم واحد عن تهمة المحتوى الهابط".وبين ان "المدانة نشرت صورا وفديوهات تتضمن اقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والاداب العامة".وكان مصدر امني قد كشف في حزيران الماضي عن اعتقال انجي فرح بتهمة المحتوى الهابط.