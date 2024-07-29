قتلوا صاحبه.. مسلحون يستهدفون منزلاً في كركوك

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف منزل من قبل مسلحين مجهولين وقتل صاحبه في كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "مسلحين مجهولين استهدفوا منزلاً لاحد المواطنين ضمن منطقة بنجا علي في محافظة كركوك".



وأضاف، ان "الهجوم أسفر عن مقتل صاحب المنزل في الحال".

