القبض على متهم بالإرهاب في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي، تمكنت مفارز قسم شرطة الكرامة بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في احدى مناطق مركز مدينة العمارة".وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".