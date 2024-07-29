العثور على جثة شخص وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة شخص مرمية في مكان انقاض في منطقة المعقل وسط البصرة".

وأضاف المصدر أن "الجثة عثر عليها عمال البلدية اثناء التنظيف"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.