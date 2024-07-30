شرطة النجف تنصب سيطرات وتسيّر دوريات في مقبرة وادي السلام

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء علاء جابر هاشم وبإشراف مباشر من قبل مدير افواج طوارئ النجف وآمر الفوج الثاني، نفذ الفوج ممارسة أمنية داخل مقبرة وادي السلام من خلال نصب السيطرات في بوابات الدخول للمقبرة وتسيير الدوريات الراجلة داخل المقبرة".وأضافت القيادة أن "هذه الإجراءات تأتي من أجل البحث عن المطلوبين للعدالة والمخالفين للقانون وتأمين الحماية للزائرين".