ارض زراعية تتسبب بمقتل شخص.. 7 متهمين بقبضة شرطة بابل

وذكرت القيادة في بيان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل من قسم مكافحة إجرام شمال بابل، شعبة المشروع تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل بشعة وقعت في المنطقة، والقبض على سبعة متهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع خلاف على بيع أرض زراعية ".وأشارت الى ان "الفريق من خلال جمع الأدلة والمعلومات اللازمة من خلال متابعة كاميرات المراقبة ونشر المنتسبين في محيط مكان الحادث تمكن وبالتعاون الوثيق مع السلطة القضائية من القبض على الجناة".واضافت القيادة انه "تم تدوين أقوال المتهمين، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات".