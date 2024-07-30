القبض على داعشي جنوبي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والاستقرار وبهدف ملاحقة ما تبقى من العناصر الارهابية المنهزمة، تمكنت قوة من اللواء (٢٢) فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من (مكتب استخبارات اللطيفية) وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، من القاء القبض على إرهابي (ينتمي الى تنظيم داعش الارهابي)".وأشارت الى ان " العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته وعلى الفور تم نصب كمين محكم واستدراجه له واعتقاله في منطقة "اللطيفية" جنوبي العاصمة بغداد".وأضافت، انه "تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".