بيان "مثير" من حزب الله عن تفاصيل ضربة جرف الصخر ونقطة انطلاق الطائرات المسيرة-عاجل

وقالت الكتائب في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "لقد شن العدو الأمريكي عدوانا غادرا بطيرانه المسير منطلقا من قاعدة علي السالم في الكويت، ليستهدف مجموعة من خبراء المسيرات كانوا يرومون تنفيذ تجارب تقنية جديدة لرفع كفاءة مستوى الطائرات المسيرة الاستطلاعية، لمراقبة حدود كربلاء المقدسة وطرقها الخارجية، من أجل المشاركة مع القوات الأمنية العراقية لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضافت: "إننا إذ نحمّل قوات الاحتلال الأمريكي المسؤولية الكاملة عن جريمة سفك دماء أبنائنا، نحذر السلطات الكويتية من الاستمرار في جعل أراضيها منطلقا للنهج الإجرامي الأمريكي تجاه بلادنا بقتل أبنائه، ونطالب الحكومة العراقية بالعمل الجاد لإنهاء وجود قوات الاحتلال، كما نحث نواب الشعب على أن يكون لهم موقف واضح يعمل على إخراج الأمريكان من البلاد".وأشارت الى ان "المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله كانت ولا زالت على العهد في الدفاع عن المستضعفين والوفاء لدماء الشهداء، وستتخذ القرار المناسب بعد التشاور مع إخوتها في تنسيقية المقاومة العراقية، (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)".وتعرض مقر للواء 47 حشد شعبي "كتائب حزب الله" لقصف بطيران مسير مساء امس الثلاثاء فيما كشفت تقارير ان القصف جاء كضربة استباقية "دفاعا عن النفس" لمقر تصنيع طائرات مسيرة وشن هجمات من خلالها على قواعد قوات التحالف.