اغلاق معمل لصناعة الاسمنت وعدد من الكوفيات ومخازن بيع المشروبات الكحولية في بغداد

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية في الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (مديرية الجريمة المنظمة، مديرية الأمن السياحي، هيئة السياحة) بإسناد الوكالات الاستخبارية عمليات التفتيش والتدقيق للمعامل والشركات والكوفيات والمخازن وغلق الغير مجازة منها، حيث تم غلق معمل لإنتاج الاسمنت بعلامات متنوعة وممارسة الغش الصناعي وضبط أطنان من مادة الإسمنت وبمختلف المناشىء وإعتقال صاحب المعمل".وأضاف البيان انه "تم غلق عدد من الكوفيات ومخازن بيع المشروبات الكحولية واعتقال سبعة متهمين بينهم اثنين بترويج وبيع المشروبات الكحولية عن طريق خدمة التوصيل (الدليفري) ضمن مناطق (المدائن، شارع النضال، ساحة الاندلس، شارع الخاصكي، شارع السعدون) وتم مصادرة المواد المضبوطة بحوزتهم وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".