الداخلية تصدر توصيات جديدة بشأن الزيارة الأربعينية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بالتزامن مع قرب ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، يواصل وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، اجتماعاته وجولاته الميدانية للاطلاع على آخر الاستعدادات لإنجاح هذه الزيارة المليونية".وأضاف الوزارة، أن "الشمري ترأس الوزير، اليوم، اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات ديالى بحضور قائد القوات البرية وقيادة عمليات كركوك وقيادة عمليات شرق صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى، فضلا عن الجهات الساندة وعدد من الشخصيات المهمة في محافظ ديالى ومدير متابعة مكتب رئيس الوزراء الخاص بزيارة الأربعين وقيادات شرطة المحافظات أعلاه وعدد من القادة الأمنيين والحشد الشعبي".وتابعت الوزارة، أن الشمري استمع الى شرح موجز عن أهم وآخر الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة الأربعين"، مؤكداً على "أهمية تنسيق الجهود في المجالين الأمني والخدمي ومتابعة جميع متطلبات القطعات الأمنية وكذلك الدوائر الخدمية".وأكدت الوزارة، أن "الشمري أصدر عدداً من التوصيات التي من شأنها أن توفر الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة والتعاون مع أصحاب المواكب الحسينية"، مشدداً على تجاوز التحديات ووضع المعالجات الفورية لها".ولفتت الوزارة الى ان "الاجتماع شهد مناقشة جميع تفاصيل زيارة الأربعين وتطبيق الخطط المرسومة في المحافظات التي حضرت هذا الاجتماع المكثف، والعمل على توحيد جميع الرؤى لإنجاح هذه الزيارة الخالدة".