هجوم رباعي مع العراق ويتبعه حزب الله بلبنان.. تفاصيل أولية عن "الانتقام الإيراني" المتوقع

ونقلت فرانس برس، عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، إن مسؤولين إيرانيين التقوا في طهران الأربعاء بممثلين عن "محور المقاومة"، لمناقشة خطواتهم المقبلة، فيما كشف المصدر انه "تمت مناقشة سيناريوهين: رد متزامن من إيران وحلفائها أو رد متدرج من كل طرف".وفي ذات السياق، قال أحد قياديي المقاومة الإسلامية في العراق للوكالة، إن "إيران ستقود الرد الأول بمشاركة فصائل عراقية ويمنية وسورية، بضرب أهداف عسكرية، يليه رد ثان من حزب الله"، مضيفا ان حزب الله قد يستهدف المدنيين للانتقام لمقتل ثلاث نساء وطفلين في الغارة التي قتلت شكر في بيروت.وبينما يتوقع خبراء ان الانتقام سيكون مدروسا لتجنب اندلاع صراع واسع النطاق في المنطقة، الا ان خبراء ومحللون وصفوا تكرار الضربة السابقة في نيسان الماضي بانه "ليس ذا جدوى"، حيث أشاروا الى ان "تكرار العملية السابقة لن يكون له معنى كبير، لأن الصواريخ والطائرات المسيرة لم تضرب مناطق حساسة ولم يكن لها تأثير رادع".وكانت ايران قد شنت هجوما بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل غير ان معظمها تم اعتراضها واسقاطها قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، وذلك من قبل القوات الأردنية والأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية التي احتشدت جميعها لاسقاط الصواريخ الإيرانية ومنع وصولها الى إسرائيل.