الشمري يصل الحدود العراقية السورية لهذا السبب (صور)

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عبد الأمير الشمري برفقته وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات الحدود وصل ناحية الوليد على الحدود العراقية السورية".وأشارت الى ان "الغاية من وصول الوزير الى الحدود هو افتتاح مقر قيادة حدود المنطقة الثانية".