لجنة المحتوى الهابط تصدر امر قبض بحق "حس حس"

السومرية نيوز – امني

افاد مصدر امني، بصدور امر قبض بحق المدعو عناد خالد الملقب "حس حس".



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اصدرت امر قبض بحق المدعو عناد خالد الملقب (حس حس)".