سلسلة اجتماعات للجنة المعنية بتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، عقدت اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في السليمانية اليوم السبت، سلسلة اجتماعات، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني وأعضاء اللجنة، ومسؤولين حكوميين وقادة عسكريين وأمنيين من المركز والإقليم".وأضاف البيان، انه "يأتي عقد سلسلة الاجتماعات المتواصلة، من أجل تنفيذ الفقرات الواردة في الاتفاق الأمني بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".