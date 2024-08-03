شخص يهاجم موظفين في نقابة الأطباء ويوقع مصاباً

وذكر بيان للمكتب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تعرض مكتب نقيب أطباء العراق والموظفون العاملون فيه يوم أمس الجمعة 2024/8/2 إلى اعتداء من قبل أحد الزملاء المراجعين للمكتب، وذلك على أثر رفض النقيب ترويج معاملة خلافاً للضوابط. وقد نتج عن الحادث إصابة أحد الموظفين بجروح في يده نتيجة استخدام المهاجم لأداة حادة كان يخفيها عند دخول المكتب".وأكدت نقابة الأطباء أنها "ماضية في تنفيذ التعليمات المرعية التي تحفظ للطبيب الملتزم حقوقه في ممارسة مهنة الطب في العراق أصولياً وفق القانون، وتراعي حقوق المواطنين وهيبة الدولة و تمنع التجاوز على القانون".