مقتل طفل وإصابة والدته بمشاجرة في ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل طفل وإصابة والدته بمشاجرة في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة مسلحة حدثت في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة تسببت بمقتل طفل واصابة والدته بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.