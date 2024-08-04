فاجعة في حي الخضراء ببغداد.. سقوط ام واطفالها بعجلة من أعلى "الجسر المتهالك" (صور)

وافاد مراسل السومرية نيوز، ان سيارة نوع كيا صول، سقطت من اعلى جسر الخضراء الرابط بحي الجامعة على سريع الشعلة.وبين المراسل ان العجلة كانت تقودها امرأة من سكنة الغزالية ومعها أطفال، مبينا ان الأطفال راحوا ضحية الحادث، مشيرا الى ان الجسر متهالك منذ سنوات ولايحتوي على سياج امني.وسبق للسومرية نيوز ان اعدت تقريرا عن تهالك الجسر وغياب السياج الأمني لكن دون استجابة من الجهات المعنية.