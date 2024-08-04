وفاة "غامضة" لجنديين أمريكيين من "الحرس الجورجي" في بغداد

وقالت وسائل الاعلام من بينها "سي بي سي نيوز"، إن "جنديين من الحرس الوطني الجورجي لقيا مصرعهما يوم الأربعاء الماضي في العراق فيما قال الجيش الأمريكي إنها وفيات غير قتالية".وقال الجيش إن الجندي ترافيس جوردان باميني، 23 عامًا، من دوجلاسفيل، توفي في بغداد وكان باميني يعمل في الكتيبة الأولى، فوج المشاة 121، المتمركز في لورانسفيل.وبدأت تلك الوحدة مهمتها في مكان غير معلوم في الشرق الأوسط في أبريل/نيسان، فيما توفي الرقيب أوين جيمس إليوت، 23 عامًا، من توين سيتي، في بغداد، وكان إليوت يعمل في الكتيبة الأولى، فوج المدفعية الميدانية 118، المتمركز في سافانا.وقال الحرس الوطني الجورجي إن هذه الوحدة بدأت انتشارها في الشرق الأوسط في ديسمبر/كانون الأول، مع التركيز على المدفعية الدفاعية الجوية.وقال الجيش إنه يحقق في كل حالة وفاة، فيما قال المسؤولون إنه لا يوجد دليل على وجود شبهة جنائية، ورفض الحرس الوطني في جورجيا الإدلاء بمزيد من التعليقات.