الانتقام الإيراني المرتقب.. لماذا قد يتأخر إلى ما بعد زيارة الأربعين؟

وتوقع مسؤولون امريكيون واسرائيليون تحدثوا لصحيفة اكسيوس ان يكون الرد غدا الاثنين، فيما صدرت توقعات أخرى بأن الرد سيكون في يوم "خراب الهيكل" وهو يوم حزن وصوم عند اليهود والذي يوافق التاسع من اب.وفي الضربة السابقة التي وجهتها ايران الى إسرائيل في شهر نيسان الماضي، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، استغرقت ايران 14 يومًا للرد، وبينما وقعت حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 تموز يوم الأربعاء الماضي، هذا يعني ان مرور نفس الموعد البالغ 14 يومًا سيوافق الـ13 من اب الجاري، أي بعد 9 أيام من الان.وفي ذات الوقت، يوافق يوم غد الاثنين الأول من شهر صفر في ايران فيما يوافق في العراق بعد غد الثلاثاء الأول من شهر صفر، وعادة يبدأ الزائرون الإيرانيون بالمشي تجاه كربلاء في الأول من صفر كل عام لاداء زيارة الأربعين في الـ20 من شهر صفر.من هنا، يرجح قسم التحليل السياسي والأمني في السومرية، أن موعد الزيارة الاربعينية والذي سيستمر لاكثر من 20 يوما من الان وصولا الى 25 اب الجاري، قد يمنع ايران من تنفيذ ردها على إسرائيل.حيث ان ايران وجميع دول محور المقاومة لا تريد على الأقل ان تتم الزيارة تحت "الصواريخ" العابرة فوق العراق ومنه، اذا لم يكن لسلامة الزائرين من أي حوادث عرضية او سقوط خاطئ لصاروخ او اسقاط متعمد من قبل الطائرات الامريكية للصواريخ الإيرانية، فانها على الأقل لا تريد ان تتم الزيارة بأجواء مرتبكة امنيًا قد تثير مخاوف الزائرين، وكذلك تؤثر على الاستعدادات الأمنية الإيرانية والعراقية لحماية أجواء الزيارة.لذلك من المرجح ان تؤجل إيران ضربتها الانتقامية الى مابعد انتهاء زيارة الأربعين، وهو أمر قد يمنحها عنصر المباغتة ويضيف من الحرب النفسية ضد الإسرائيليين، وكذلك يمنحها المزيد من الوقت لاكتشاف ماحصل بالضبط في حادثة انفجار طهران وكيفية تنفيذ عملية اغتيال إسماعيل هنية.