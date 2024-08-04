إصابة صاحب صيرفة بهجوم مسلح شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، بإصابة صاحب صيرفة بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص يعمل صاحب صيرفة ضمن شارع الربيعي في منطقة زيونة".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى احد المستشفيات".