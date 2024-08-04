انفجار مقذوف قديم يتسبب بحريق في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مقذوفا حربيا قديما تسبب باندلاع حريق في بستان بقضاء الثغر شمال محافظة البصرة".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني تدخل لاخماد الحريق"، ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي "وجود أي أنفجار في البصرة"، داعيا الى "التوخي بنشر المعلومات"، بعد تداول أنباء عن انفجار في مدينة الفاو.