بعد شهرين على "حملة تنظيفها أمنيا".. تحرير مراهقة مختطفة في البتاوين

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من مديرية قسم شرطة الدورة ومركز شرطة الدورة ومكتب اجرام الدورة وبالتعاون مع مركز شرطة السعدون وفوج طوارئ بغداد الثالث تمكنت من تحرير مخطوفة ضمن منطقة السعدون منطقة البتاوين داخل عمارة سكنية".وأشار الى انه "تم الانتقال الى المنطقة وتم تحرير المخطوفة تولد 2008 والتي تم خطفها بتاريخ 2024/7/24 حسب ادعاءها والقبض على امرأة داخل الشقة تولد 1971 وتم ايداعهم التوقيف باجراء اصولي".وكانت وزارة الداخلية قد شنت حملة امنية واسعة في منطقة البتاوين في شهر أيار الماضي و"تنظيفها" من الجريمة والدعارة والمخدرات، وغيرها من المخالفات الأمنية المتمركزة هناك.