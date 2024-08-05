كشف جريمة قتل غامضة واعتقال الجاني بعد 24 ساعة شرقي بغداد

وقالت المكافحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لرجل حصلت ضمن منطقة كسره وعطش (الحي الصناحي) شرقي بغداد".وأضافت أن "عملية القاء القبض على المتهم تمت بعد ان استخبر مكتب الكرامة لمكافحة الاجرام عن وجود جثة عليها أثار إطلاق عيارات نارية في منطقة الرأس مرمية على الأرض ضمن المنطقة".وتابعت المكافحة، "وتم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث وجمع كل ما له مساس بالجريمة وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل الى المتهم القاتل والقاء القبض عليه وضبط سلاح الجريمة بعد (٢٤) ساعة من ارتكابه للجريمة".ولفتت المكافحة، الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".