في بغداد.. اعتقال متهمين وضبط أسلحة ومتفجرات بعملية أمنية

وقالت القيادة في بيان، إنه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار ضمن محيط العاصمة نفذت قطعات فرقة المشاة السادسة والقطعات والاجهزة الامنية الملحقة بها بإشراف ميداني من الفريق الدرع الركن قائد العمليات يرافقه اللواء الركن قائد الفرقة وعدد من ضباط هيئة الركن، عمليات للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في قرى وارياف وبساتين قضاء الطارمية".

وأضاف البيان "نتج عنها القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة ومواد متفجرة مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية المنهزمة".

وكشف البيان أن العمليات "تأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الزيارة الاربعينية بهدف تضييق الخناق على العناصر الارهابية المنهزمة وتجفيف منابعهم ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وتعكير صفو الزيارة".