تركيا تتحدث عن مكافحة الإرهاب.. ماذا عن العمليات العسكرية بشمال العراق؟

السومرية نيوز –امني

أكّد وزير الدفاع التركي يشار غولر استمرار العمليات التي تقوم بها القوات التركية، داخل الحدود وخارجها؛ لحماية بقاء البلاد وشعبها".

وقال غولر: "لدينا القوة، والقوة اللازمة، لحماية بقاء بلادنا وأمّتنا ضد أصحاب الأطماع التوسعية في منطقتنا، والذين يرون في هذه الجغرافيا ميداناً لتنفيذ مخططاتهم القذرة".

وعقد وزير الدفاع التركي برفقة قادة القوات المسلحة اجتماعاً، الاثنين، انضم إليه عبر الفيديو كونفرنس قادة الوحدات العسكرية التركية في البلاد وعبر الحدود.

وحصل غولر خلاله على معلومات شاملة حول الأنشطة الجارية، وخصوصاً عمليات مكافحة الإرهاب خارج الحدود في شمالي العراق وسوريا، وأعطى تعليمات بما يتعيّن القيام به بناءً على تقييم مع قادة القوات والوحدات.

وتواصل القوات التركية تنفيذ عملية «المخلب – القفل» العسكرية في شمال العراق، منذ نيسان 2022، وشهدت التحركات العسكرية التركية، ضمن إطار العملية، تصعيداً منذ حزيران الماضي، ولا سيما في دهوك؛ إذ قامت القوات التركية المشاركة في العملية بنصب نقاط أمنية في مناطق عدة لملاحقة عناصر العمال الكردستاني، إلى جانب قيامها بقصف بعض البلدات.