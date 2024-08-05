استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بصاروخين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "قاعدة عين الأسد غربي الانبار تعرضت الى استهداف بصاروخين"، مشيرا الى ان "الاطلاق تم عن طريق عجلة نوع كيا حمل لونها ابيض".وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني، بسماع دوي انفجارين قرب قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق.